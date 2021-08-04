Португалия: фестиваль Out Jazz возвращается в сады Лиссабона
В некоторых садах Лиссабона с августа по октябрь во второй половине дня по воскресеньям снова пройдут джазовые вечера.
Somersby Out Jazz вернулся в Лиссабон, чтобы подарить незабываемые воскресные дни с августа по октябрь лучшим темам из джаза, соула, фанка и хип-хопа.
Этот музыкальный фестиваль под открытым небом должен дебютировать в Тропическом ботаническом саду в Белене, затем продолжиться в Лиссабонском ботаническом саду в Принсипи-Реал, а также в Педра Аудиториум в Тапада-да-Ажуда.
На фестивале 2021 года выступят несколько групп и национальных ди-джеев, которые обещают наполнить Лиссабон ритмом, энергией и хорошей атмосферой.
Тропический ботанический сад будет первым местом для проведения этого мероприятия, каждое воскресенье в августе в период с 5 вечера и до заката, с максимальной вместимостью 230 человек на сидячих местах.
Ботанический сад Лиссабона присоединится в сентябре с аудиторией из 90 человек с 16:00 до заката.
Наконец, Auditorio de Pedra будет давать Out Jazz в октябре с 15:00 до заката, вмещая 120 человек.
В связи с пандемией коронавируса серьезной проблемой будет соблюдение всех правил гигиены и безопасности.
Двери джазового фестиваля откроются за час до начала концерта.