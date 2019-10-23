Португалия: фестиваль Perlim - Uma Quinta de Sonhos
Двери в волшебный мир откроет вам "Perlim - Uma Quinta de Sonhos" (Перлим - ферма грез).
Фестиваль будет проходить в Санта Мария де Фейра, специальном месте, созданном для того, чтобы подарить всей Вашей семье незабываемы впечатления.
Проведя время вместе с детьми, взрослые смогут вспомнить позабытую магию детства, а дети вдоволь пофантазируют, развивая творческие навыки.
Фестиваль открыт со среды по воскресенье. На "Perlim - Uma Quinta de Sonhos" представлены истории и персонажи из Вашего детства, сказок, легенд, мифов, а также волшебного Рождества. Вы точно останетесь довольны.
Фестиваль пройдет с 30 ноября по 5 января в Santa Maria da Feira