Португалия: фестиваль Portugal Fashion отмечает 25-летие

Фешн-фестиваль Portugal Fashion в этом году с размахом отмечает 25-летие. В течение трех дней пройдут 30 показов португальских и зарубежных дизайнеров. В них примут участие 150 моделей. В целом на организацию фестиваля будет потрачено 650 тысяч евро.

Показы мод начнутся 12 марта и будут проходить в Порту в Casa da Arquitetura. Свою коллекцию «осень-зима 2020-2021» представит известный дизайнер Katty Xiomara. Другой португальский дизайнер Luís Borges представит одежду бренда B488. 14 марта будут представлены работы итальянского дизайнера Gilberto Calzolari.

В центре внимания, по словам организатора Моники Нето, окажутся молодые португальские таланты.



«Мы хотим показать, что в Португалии много талантливых художников и дизайнеров, работающих в разных стилях и областях. Мы планируем обьединить их на одной площадке, однако, не забывая про индивидуальность каждого из них», - рассказала Нето.