Португалия: фестиваль шоколада в Loulé

Вторник, 11 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: фестиваль шоколада в Loulé

Праздник пройдет на центральном рынке города.

До 16 февраля на центральном рынке Loulé будет проходить ярмарка шоколада Loulé Market Chocolate Fair. В фестивале примут участие кондитеры из 27 муниципалитетов страны.

За 10 лет праздник обрел многочисленных поклонников, которые ценят креатив и мастерство кондитеров. Этот год, обещают организаторы, не будет исключением. Мастера кондитерского искусства представят на суд гостей десятки разновидностей этого десерта: черный, белый, молочный шоколад, с сухофруктами, апельсином или перцем. Шоколад в виде таблеток, торта, пиццы или фондю.

Гостей фестиваля будут развлекать музыкальные группы Banda Filarmónica и Artistas de Minerva. Также для сладкоежек организованы удобные общественные пространства со стульями, скамейками и столами, где можно будет продегустировать кондитерские изделия.

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