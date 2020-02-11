Португалия: фестиваль шоколада в Loulé

До 16 февраля на центральном рынке Loulé будет проходить ярмарка шоколада Loulé Market Chocolate Fair. В фестивале примут участие кондитеры из 27 муниципалитетов страны.



За 10 лет праздник обрел многочисленных поклонников, которые ценят креатив и мастерство кондитеров. Этот год, обещают организаторы, не будет исключением. Мастера кондитерского искусства представят на суд гостей десятки разновидностей этого десерта: черный, белый, молочный шоколад, с сухофруктами, апельсином или перцем. Шоколад в виде таблеток, торта, пиццы или фондю.



Гостей фестиваля будут развлекать музыкальные группы Banda Filarmónica и Artistas de Minerva. Также для сладкоежек организованы удобные общественные пространства со стульями, скамейками и столами, где можно будет продегустировать кондитерские изделия.