Португалия: фестиваль шоколада в Синтре

Февраль в Португалии не только самый романтичный, но и самый сладкий месяц в году. Фестивали шоколада проходят сразу в нескольких регионах страны, в конце месяца праздник популярного лакомства откроется и в Синтре. Он пройдет на площади Largo da República в Agualva-Cacém.



На фестивале будет предложено большое разнообразие традиционных португальских сладостей и стрит-фуда. Организаторы обещают поразить воображение гостей шоколадными статуями, а также различными мероприятиями и музыкальными концертами для всей семьи. Будут работать клоуны и аниматоры.



Открытие запланировано на 18 часов 28 февраля. Фестиваль продолжатся 29 февраля и 1 марта в 12 часов. Вход свободный.