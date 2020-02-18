Португалия: фестиваль шоколада в Синтре

Вторник, 18 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: фестиваль шоколада в Синтре

Праздник пройдет на площади Largo da República в Agualva-Cacém.

Февраль в Португалии не только самый романтичный, но и самый сладкий месяц в году. Фестивали шоколада проходят сразу в нескольких регионах страны, в конце месяца праздник популярного лакомства откроется и в Синтре. Он пройдет на площади Largo da República в Agualva-Cacém.

На фестивале будет предложено большое разнообразие традиционных португальских сладостей и стрит-фуда. Организаторы обещают поразить воображение гостей шоколадными статуями, а также различными мероприятиями и музыкальными концертами для всей семьи. Будут работать клоуны и аниматоры.

Открытие запланировано на 18 часов 28 февраля. Фестиваль продолжатся 29 февраля и 1 марта в 12 часов. Вход свободный.

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