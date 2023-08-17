Португалия: фестиваль Sol da Caparica стартует сегодня

Léo Santana, Dillaz, Poesia Acústica, Paulo Gonzo e Carolina Deslandes стали частью афиши первого дня фестиваля.

Sol da Caparica открывает свои двери в 16:00 в этот четверг, 17 августа, чтобы принять тысячи посетителей фестиваля, которые намерены сделать эти четыре дня незабываемыми.

До воскресенья, 20 августа, мероприятие, которое проходит уже в 8-й раз, представляет программу с более чем 80 португалоязычными артистами из разных музыкальных стилей, которые пройдут через пять этапов Sol da Caparica.

Сегодня на афише изображены такие известные имена, как Léo Santana, Dillaz, Poesia Acústica, Paulo Gonzo e Carolina Deslandes на сцене Дома Таппаро.

На сцене Comédia в этот четверг выступят Rodrigo Duarte, João Marcão, Joel Ricardo Santos e Fernando Rocha.