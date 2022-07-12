Португалия: фестиваль Super Bock Super Rock перенесли на Altice Arena

Вторник, 12 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: фестиваль Super Bock Super Rock перенесли на Altice Arena

Причина кроется в высокой пожароопасности в стране.

Сейчас перед организаторами стоит задача: до четверга перенести все оборудование из Сезимбры в Altice Arena в Лиссабоне.

«Давайте двигаться вперед. У нас будет Super Bock Super Roc , но в другом месте. Мы возвращаемся в Altice», - объяснил журналистам директор компании-промоутера Луиш Монтеш.

Те, кто собирался разбить лагерь на фестиваль, уже не смогут этого сделать.

«Кемпинг у нас был полностью готов, с пожарными гидрантами, душевыми, водой. Мы даже собирались дать воду бесплатно тем, кто стоял в очереди на вход на фестиваль, но закон слепо разрушил работу трех лет. Все идет впустую. Это огромная потеря для моей компании, но давайте продолжать», - заверил директор промоутера Música no Coração.

Тем не менее, Монтеш гарантирует, что его команда уже начнет собирать все вместе на Altice Arena, чтобы сохранить те же даты, тот же состав и иметь возможность предоставить публике хороший опыт.

«Я выступал на фестивалях с гораздо более жаркой погодой, чем на этом, но я должен уважать закон. Я дал указание, чтобы оборудование начали разбирать, а Altice Arena его принимала. Так что в четверг концерты вернутся. Публика на моей стороне, и я уверен, что они обязательно увидят Asap Rock, Foals и C. Tangana», - добавил он.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)