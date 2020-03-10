Португалия: фестиваль сыра в Serra da Estrela отменен из-за коронавируса

Вторник, 10 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: фестиваль сыра в Serra da Estrela отменен из-за коронавируса

Это крупнейший в стране фестиваль сыра.

В связи с коронавирусом принято решение отменить крупнейший в стране фестиваль сыра в Serra da Estrela. Он не будет проводиться, чтобы «не допустить распространение инфекции» в связи с рекомендацией минздрава муниципалитетам отказаться от массовых мероприятий.

Ярмарка сыра в Serra da Estrela проходит ежегодно и была запланирована на субботу и воскресенье. По словам чиновников, это было «сложное решение», поскольку оно может «негативно отразиться на местной экономике».

Напомним, накануне был официально зарегистрирован первый случай заболевания в регионе Алгарве. В целом по стране зарегистрировано 39 случаев инфицирования коронавирусом.

По состоянию на вечер понедельника, число заболевших по всему миру превысило 113 тысяч человек, из них 3996 летальных исходов.

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