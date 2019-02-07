Португалия: Festival Terras sem Sombra

Также как демонстрация талантов международно-признанных композиторов, исполнителей и артистов, «Festival Terras sem Sombra» («Земля без тени»), самые известные в Португалии фестивали религиозной музыки предлагают хорошую возможность открыть для себя некоторые церкви, которые оставляют монументальное наследие региона Байшу-Алентежуи.

С музыкой в виде центральной темы фестиваль также предлагает тематические конференции, экскурсионные туры, занятия, направленные на искусство и культуру, и пространство для параллельных занятий, как например, природоохранная деятельность и защита биоразнообразия.

Время проведения: c 17 февраля по 1 июля

Место проведения: Almodôvar, Odemira, Sines, Santiago do Cacém, Ferreira do Alentejo, Serpa, Castro Verde, Beja