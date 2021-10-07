Португалия: фестиваль воздухоплавания возвращается в Алентежу

Четверг, 07 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: фестиваль воздухоплавания возвращается в Алентежу

Международный фестиваль воздушных шаров возвращается в Алентежу в ноябре после годичного перерыва из-за пандемии.

Старейший в Португалии фестиваль проводится в 24-й раз компанией Publibalão в сотрудничестве с «Alentejo sem Fronteiras - Clube de Balonismo».

Он пройдет в различных местах района Порталегре с 8 по 14 ноября.

«В этом году из-за пандемии мы собираемся ограничить набор, рассчитывая на участие максимум от 30 до 35 воздушных шаров», - пояснили организаторы.

Во время Международного фестиваля воздушных шаров полеты будут связаны с кампаниями солидарности в пользу пожарных из участвующих муниципалитетов.

На фестивале также будут представлены ночные шоу под названием «Ночное свечение», в которых пилоты готовят свои воздушные шары, как если бы они собирались взлетать, но они застревают в нескольких метрах от земли, где излучаемое пламя, перемежаемое горелками, создает визуальное зрелище.

Международный фестиваль воздушных шаров, крупнейший и старейший в своем роде в Португалии, берет свое начало в районе Порталегре и послужил основой для открытия в 2012 году первой в стране школы пилотов воздушных шаров.

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