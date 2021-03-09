Португалия: февраль 2021 года выдался очень теплым

IPMA указывает, что на протяжении всего месяца дневные значения минимальной температуры воздуха всегда были выше среднемесячного значения, за исключением 7 и 22 февраля.

Средняя температура воздуха составила 11,6ºC, что на 1,68ºC больше по сравнению с нормой 1971-2000 годов.

Самая низкая температура была зафиксирована в Виньяйш, округ Браганса, 7 февраля (-2,6ºC), а самая высокая - 14 февраля в Муре, Эвора (24,1ºC).

Что касается среднего количества осадков, то в феврале было зафиксировано 158,7 мм, что соответствует 159% от нормы 1971-2000 гг. (100,1 мм). Благодаря этому к началу марта не наблюдалось метеорологической засухи практически на всей континентальной части Португалии.

Самый теплый февраль в стране (12,43ºC) выпал на 2020 год.