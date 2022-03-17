Португалия: февраль отметился падением на авторынке

Четверг, 17 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: февраль отметился падением на авторынке

Производство автомобилей упало на 16,5% в феврале: до 23 977 автомобилей.

Производство автомобилей в феврале сократилось на 16,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 23 977 единиц, согласно данным, опубликованным Португальской автомобильной ассоциацией (ACAP).

По тем же данным, в накопительном выражении, за первые два месяца 2022 года с заводов, установленных в Португалии, сошло 42 008 автомобилей, что соответствует падению на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Статистическая информация за 2022 год подтверждает важность экспорта для автомобильного сектора, поскольку 97,2% автомобилей, произведенных в Португалии , предназначены для внешнего рынка, что вносит значительный вклад в торговый баланс Португалии», - подчеркивает ACAP.

Европа продолжает оставаться ведущим экспортным рынком для автомобилей, произведенных в Португалии, что соответствует 95,2%. Франция лидирует по продажам (25,7%), за ней следуют Германия (14,2%), Италия (11,8%) и Испания (11,2%).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)