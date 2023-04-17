Португалия: февраль принес туризму доход в 246 млн евро

В феврале было зарегистрировано рекордное количество ночевок в туристических заведениях Португалии, что помогло общему доходу от туризма достичь 245,7 млн евро во втором месяце года.

Это увеличение доходов на 60,3% в годовом исчислении и на 26,4% по сравнению с тем же периодом 2020 года, согласно данным о туристической деятельности, опубликованным 14 апреля Национальным институтом статистики (INE).

В том же месяце доход от размещения увеличился на 62% по сравнению с февралем прошлого года, составив 179,5 млн евро, а по сравнению с февралем 2020 года рост составил 30,3%.

В феврале Área Metropolitana de Lisboa сконцентрировала 37% общего дохода и 39,2% дохода от размещения, за ней следуют Север (16,3% и 16,5% соответственно), Алгарве (15,6% и 14%, в том же порядке) и Автономный район Мадейра (15,4% и 14,7%).

Муниципалитет Лиссабона сконцентрировал 23,8% от общего числа ночевок в феврале, достигнув 964 тысяч ночевок.