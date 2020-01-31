Португалия: февральская велогонка в Алгарве доступна каждому

Важнейшая в мировых масштабах гонка категории S2 на горных велосипедах пройдет с 7 по 9 февраля в Тавире. Она состоит из двух этапов:

Algarve UCI Bike Challenge — участвует спортивная элита, профессиональные велосипедисты должны предоставить лицензию UCI;

Algarve Bike Challenge Open Race — открытая велогонка для всех желающих, в том числе профессионалов и амбициозных любителей, проводится по строгим правилам.

Старт и финиш каждого состязания располагаются в центре Тавиры, но маршруты, проложенные по тропам Баррокал и Серра-ду-Калдейран вдоль побережья океана, — разные. Спортсмены пересекают холмистую местность, долины, преодолевают ручьи, пишет ТАСС.

Одна из особенностей гонки заключается в том, что участники разбиваются на пары, чтобы продемонстрировать умение работать в команде.