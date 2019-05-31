Португалия: FIESA фестиваль скульптур из песка

Пятница, 31 Май 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: FIESA фестиваль скульптур из песка

Летом посетите пляж Пера в области Алгарве и восхититесь мастерством скульпторов из разных стран, которые создали из песка настоящие произведения искусства.

Международный фестиваль скульптур из песка (FIESA) является единственной экспозицией такого рода на Пиренейском полуострове, а по своим масштабам – крупнейшей в мире. Фестиваль подчинён теме, которая варьируется из года в год, и занимает территорию площадью 15 тысяч квадратных метров. В течение одного месяца искусные руки мастеров различных национальностей придают форму 35 тысячам тонн песка.

Если днём можно подробно ознакомиться со скульптурами, то в вечернее время обширная программа, включающая живую музыку, театр, танец и цирковые представления, придает этому месту другое очарование. FIESA включает также игровой и педагогический аспект, отводя специальное место для всех тех, кто пожелает выразить свой творческий дух посредством создания скульптур из песка.

Время проведения: с 8 июня по 30 октября

Место проведения: Pêra

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья