Португалия: FIESA фестиваль скульптур из песка

Международный фестиваль скульптур из песка (FIESA) является единственной экспозицией такого рода на Пиренейском полуострове, а по своим масштабам – крупнейшей в мире. Фестиваль подчинён теме, которая варьируется из года в год, и занимает территорию площадью 15 тысяч квадратных метров. В течение одного месяца искусные руки мастеров различных национальностей придают форму 35 тысячам тонн песка.

Если днём можно подробно ознакомиться со скульптурами, то в вечернее время обширная программа, включающая живую музыку, театр, танец и цирковые представления, придает этому месту другое очарование. FIESA включает также игровой и педагогический аспект, отводя специальное место для всех тех, кто пожелает выразить свой творческий дух посредством создания скульптур из песка.

Время проведения: с 8 июня по 30 октября

Место проведения: Pêra