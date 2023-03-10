Португалия: Фигейра да Фош будет взимать туристический налог

Пятница, 10 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: Фигейра да Фош будет взимать туристический налог

Туристам придется платить в среднем два евро за ночь, максимум за семь ночей.

Муниципалитет Фигейра-да-Фош в районе Коимбра утвердил 8 марта проект постановления о туристическом налоге, который должны платить туристы, проживающие в отелях муниципалитета.

Принятый единогласно документ теперь будет обсуждаться общественностью в течение 30 дней и вступит в силу в этом году, сообщил мэр Педру Сантана Лопеш.

Выступая перед журналистами, мэр сказал, что туристы должны платить в среднем два евро за ночь, максимум до семи ночей, со скидкой для людей с ограниченными физическими возможностями, детей и молодежи до 14 лет.

В низкий сезон стоимость падает до 1,5 евро, добавил Сантана Лопеш, подчеркнув, что жители Фигейра-да-Фош не платят этот сбор.

«Муниципалитет может получить годовой доход в размере 300 000 евро, который будет использован для улучшения туристической среды в Фигейра-да-Фош», - добавил он.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)