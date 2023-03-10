Португалия: Фигейра да Фош будет взимать туристический налог

Муниципалитет Фигейра-да-Фош в районе Коимбра утвердил 8 марта проект постановления о туристическом налоге, который должны платить туристы, проживающие в отелях муниципалитета.

Принятый единогласно документ теперь будет обсуждаться общественностью в течение 30 дней и вступит в силу в этом году, сообщил мэр Педру Сантана Лопеш.

Выступая перед журналистами, мэр сказал, что туристы должны платить в среднем два евро за ночь, максимум до семи ночей, со скидкой для людей с ограниченными физическими возможностями, детей и молодежи до 14 лет.

В низкий сезон стоимость падает до 1,5 евро, добавил Сантана Лопеш, подчеркнув, что жители Фигейра-да-Фош не платят этот сбор.

«Муниципалитет может получить годовой доход в размере 300 000 евро, который будет использован для улучшения туристической среды в Фигейра-да-Фош», - добавил он.