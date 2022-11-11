Португалия: фильм ДиКаприо выходит на экраны

Пятница, 11 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: фильм ДиКаприо выходит на экраны

С 11 ноября в Португалии будет показан документальный фильм «От дьявольского дыхания», посвященный пожару в Педрогао-Гранде в 2017 году.

Фильм From Devil’s Breath режиссера Орландо фон Эйнзиделя, спродюсированный Леонардо ДиКаприо, выходит на экраны с пятницы (11 ноября) по воскресенье (20 ноября) в Лиссабоне, Лоле, Визеу, Фуншале, Авейру, Браге, Матозиньюше и Коимбре.

Билеты имеют «символическую стоимость в пять евро, а часть дохода будет передана на проект по лесовосстановлению, который будет выбран Casa do Impacto», - говорит экспонент.

«От дьявольского дыхания» - это 40-минутный документальный короткометражный фильм, рассказывающий историю выживших в пожаре в Педрогао-Гранде летом 2017 года, в результате которого погибло 66 человек.

В команду по производству фильма вошли несколько человек, в том числе актер Леонардо ди Каприо и журналисты Тьяго Каррашку и Катарина Фернандеш Мартинш.

Записи для документального фильма были сделаны в начале 2020 года и рассказывают историю Надии Пьяццы, которая потеряла сына и была президентом Ассоциации жертв пожара Педроган-Гранде, одного из тяжелораненых, Витора Невеша, пожарного Сержиу Лоуренсо и Софии Кармо, промоутера проектов лесовосстановления в пострадавшем районе.

«От дьявольского дыхания» ранее был показан на кинофестивале в Палм-Спрингс (США) и на Конференции ООН по изменению климата (COP26).

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