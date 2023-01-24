Португалия: фильм «Торговцы льдом» номинирован на «Оскар»

Вторник, 24 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: фильм «Торговцы льдом» номинирован на «Оскар»

Впервые фильм португальского производства включен в число номинантов на «Оскар».

Анимационный короткометражный фильм «Торговцы льдом» Жуан Гонсалеша номинирован на премию «Оскар», что является беспрецедентным для португальского кинематографа.

«Это огромное счастье», - признал режиссер Жуан Гонсалеш.

Не раскрывая подробностей, режиссер говорит, что фильм «об отце и сыне, которые живут в доме, примыкающем к пропасти, и выживают, продавая лед, который они производят на высоте».

Идея возникла в рамках дипломного проекта и получила развитие, когда он решил присоединиться к продюсерской компании Cola Animation.

Жуан Гонсалеш признает кинематографический талант, существующий в Португалии, выделяя такие имена, как Регина Пессоа, и напоминает, что «категория и качество фильмов не определяются фестивалями».

«У Оскара есть проблема быть чем-то более медийным, что люди признают, но кино в Португалии уже много лет делается на очень высоком уровне», - говорит режиссер.

Помимо «Торговцев льдом», в номинации на «Оскар» претендовали «O Homem do Garbage» Лауры Гонсалвеш в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» и «О, одинокий волк» Филипе Мелу на «Оскар» за лучший короткометражный фильм в реальном изображении.

Прежде чем попасть в номинации на «Оскар», «Торговцы льдом» были отмечены наградами в 2022 году на Неделе критиков Каннского кинофестиваля во Франции.

По данным Agência da Curta-Metragem, фильм Жуана Гонсалеша уже был показан более чем на ста кинофестивалях, получил 44 награды и его посмотрели 8425 зрителей.

Церемония вручения 95-й премии «Оскар» запланирована на 12 марта.

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