Португалия: фильм Turismo Centro de Portugal получил награду в Японии

Рекламный фильм Turismo Centro de Portugal получил «Серебряную награду» - эквивалент второго места - в категории «Туристический регион».

V Японский всемирный фестиваль фильмов о туризме традиционно проходил в городе Сига.

фильм был снят для Turismo Centro de Portugal компанией Lobby Films and Advertising в рамках одноименной рекламной кампании, выпущенной в июне 2022 года.

Президент Turismo Centro de Portugal Педро Мачадо подчеркнул, что этот рекламный фильм представляет центр Португалии как разнообразное направление, предлагающее впечатления на любой вкус и для всех категорий туристов».

На самом деле, утверждал он, «положительное количество посетителей в 2022 году демонстрирует, что это правильный путь».

«Мы возлагаем большие надежды на азиатский рынок, который рос в Центральной Португалии до пандемии и который будет приобретать все большее значение для региона в ближайшие годы», - подчеркнул Педро Мачадо.

Японский всемирный фестиваль фильмов о туризме с 2021 года является членом Комитета Международного фестиваля фильмов о туризме (CIFFT).

В конкурсе на фестивале было представлено 418 фильмов из более чем 100 стран. Главный приз получил рекламный фильм из Индонезии.