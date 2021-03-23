Португалия: фильмы про Алгарве и Алентежу выиграли призы в Берлине

Производитель фильмов Nem Light Pictures занял 1-е и 2-е места в международной категории туристических направлений на Берлинском международном фестивале туристических фильмов.

Регионы Алгарве и Алентежу послужили фоном для рекламных роликов региональных туристических организаций Алгарве и Алентежу.

Фильм «O Algarve Fica-te Bem» рассказывает историю пары, жизнь которой неотрывно связана с этим регионом. Проект «O Alentejo caiado de fresco» показывает возвращение сына земли к его истокам, чтобы участвовать в сборе урожая. Кинематографист подчеркивает, что в этих фильмах пейзажи являются основным объектом. «История важна для зрителя, но в центре внимания всегда находится природа», - рассказывают авторы.

Рекламные фильмы «O Algarve Fica-te Bem» и «O Alentejo Caiado de Fresco» длятся две и пять минут соответственно, но за ними стоит огромное количество исследований.

Идея состоит в том, чтобы сделать эти два туристических направления привлекательными, и авторы считают, что тот, кто увидит награжденные видео, почувствует желание познакомиться с Португалией и, в частности, с Алентежу и Алгарве.

На фото: кадр из фильма O Algarve Fica-te Bem