Португалия: финал Лиги чемпионов состоится в Порту

Об этом говорится в заявлении УЕФА. Второй год подряд финал турнира проводится в Португалии, на этот раз с аудиторией на трибунах: на игре смогут присутствовать 12 тысяч зрителей, по шесть тысяч от каждой команды.

«Вместимость стадиона будет окончательно определена и подтверждена в должное время в сотрудничестве с властями Португалии и Португальской федерацией футбола (FPF). Тем не менее, сторонники команд-финалистов смогут покупать билеты через клубы обычным способом, по шесть тысяч билетов для каждого клуба, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Изначально финал должен был пройти в Турции, на стадионе Ататюрка в Стамбуле. Однако британское правительство внесло эту страну в «красный список», и британцам запрещено путешествовать по этим направлениям. Таким образом, «Порту» впервые примет финал европейского клубного турнира.

Финал состоится 29 мая между английскими командами «Манчестер Сити» и «Челси».