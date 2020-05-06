Португалия: Finanças и Conservatórias снова открыты

Начиная с этой недели, службы Finanças и Conservatórias do Registo Civil снова открыты для посетителей. Однако, теперь попасть на прием можно только по предварительной записи. Кроме этого, в помещения государственных служб будут пропускать только при наличии маски.

Записаться на прием в финансовую службу можно онлайн на сайте Portal das finanças. Для этого нужно выбрать раздел Atendimento presencial por marcação и следовать инструкциям, указав личные данные и контакты. Запись в Conservatórias можно сделать онлайн на сайте IRN (www.irn.mj.pt) или позвонив на “горячую линию” 211 950 500, которая работает в будние дни с 8:00 до 20:00. Согласно предложенному правительством плану, государственные службы с большой концентрацией посетителей, такие как Lojas do Cidadão, откроются позже, 1 июня.

По последним данным DGS, в Португалии зарегистрировано 25 045 случаев заражения коронавирусной инфекции, 989 человек скончались.