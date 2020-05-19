Португалия: Finanças удерживает возврат по IRS налогоплательщикам с долгами

Уполномоченный по правам человека в Португалии (Provedor de Justiça) рассказал о многочисленных жалобах от налогоплательщиков, чьи возвраты по IRS были задержаны по причине долгов по подоходным налогам (IRS или IRC). По закону, во время пандемии коронавируса такие удержания запрещены, однако, жалобы продолжают поступать. Об этом сообщает издание Negócios.

Аппарат Уполномоченного направил письмо генеральному директору налогового и таможенного Управления с просьбой прояснить ситуацию. По словам обмудсмена, действующий в стране специальный режим предполагает, что «любые действия по взысканию кредитов временно приостанавливаются». В частности, с налогоплательщиков-должников, которые находятся в так называемой «принудительной фазе взымания», не должны удерживать денежные средства в период с 9 марта по 30 июня.

Напомним, что до чрезвычайного положения, налогоплательщики с долгами по подоходным налогам (IRS или IRC), находящиеся в принудительной фазе взымания (cobrança coerciva) или выплачивающие долги в рассрочку, могут получить возврат только в том случае, если что-то осталось после полной или частичной оплаты имеющихся налоговых долгов.