Португалия: финансовая помощь для самозанятых работников

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, опубликованный в Diário da República 13 марта 2020 г., предусматривает ряд важных мер. Рассмотрим их.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (статья 26 вышеуказанного закона)

- Кто имеет право?

- Чрезвычайной поддержкой могут воспользоваться самозанятые работники, которые отвечают следующим условиям:

а) охвачены исключительно режимом самозанятости, т.е. не могут одновременно работать по найму;

б) не получают пенсию;

в) имеют отчисления в SS в течение, как минимум, 3 месяцев подряд в течение последних 12 месяцев.

- Каковы другие требования?

- Самозанятые работники должны находиться в подтвержденной ситуации ПОЛНОГО прекращения своей деятельности (к примеру, из-за отсутствия заказов, отмены проектов и пр.) или деятельности соответствующего сектора в результате пандемии COVID-19; при этом подтверждение осуществляется посредством заявления самого работника под его личную ответственность (declaração sob compromisso de honra) либо, при наличии бухгалтерского учета (regime de contabilidade organizada) - заявления, заверенного сертифицированным бухгалтером.

- Какова величина финансовой поддержки?

- Она равна сумме дохода, зарегистрированного в качестве базового для выплаты отчислений в SS (base de incidência contributiva, которая соответствует 70% заработка работника), с максимальным лимитом в 438,81 евро (эквивалентно 1 IAS). Т.е. ежемесячная сумма, которую будет выплачивать SS, не будет превышать 438,81 евро.

- Когда можно начать получать финансовую поддержку, и какова общая продолжительность?

- Вы имеете право на финансовую поддержку с месяца, следующего за подачей заявления, в течение 30 дней, с возможностью ежемесячного продления максимум до 6 месяцев.

- Что нужно делать, чтобы получить финансовую поддержку?

1) Через пароль доступа (который можно запросить немедленно) зайти в личный кабинет в Segurança Social Direta и выбрать последовательно опции Aceder em Perfil/Documentos de prova / TI - Reclamação (выбрав “Assunto” específico para Covid-19 - пока не доступен);

2) заполнить онлайн-формуляр, который будет доступен, как ожидается, до конца марта;

3) отправить declaração sob compromisso de honra либо declaração do contabilista certificado (см. выше).

- Требуется ли подавать ежеквартальную декларацию о доходах (declaração trimestral) в течение получения финансовой поддержки?

- До тех пор, пока сохраняется выплата финансовой поддержки, самозанятый работник обязан подавать ежеквартальную декларацию о доходах, когда он подпадает под это обязательство.

- Можно ли получать финансовую поддержку в связи с полным сокращением экономической деятельности одновременно с пособием по болезни или профилактической изоляции, а также поддержкой по сопровождению детей, школы которых закрыты?

- Нет.