Португалия: финансовая помощь для самозанятых работников

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, опубликованный в Diário da República 13 марта 2020 г., предусматривает ряд важных мер. Рассмотрим их.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТНОСИТЕЛЬНО СЕМЬИ САМОЗАНЯТЫХ РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ ДОМРАБОТНИКОВ (статья 24 вышеуказанного закона)

- Кто имеет право?

- Самозанятые работники (trabalhadores independentes), более известные как «trabalhadores a recibos verdes», и домработники (trabalhadores do serviço doméstico), которые не могут осуществлять свою деятельность по причине сопровождения своих детей или других несовершеннолетних в возрасте до 12 лет или, независимо от возраста - с инвалидностью/хроническим заболеванием в связи с закрытием учебного заведения по решению:

а) органа здравоохранения;

б) правительства.

- Каковы другие требования?

- У самозанятых работников должны иметься отчисления в SS в течение, как минимум, 3 месяцев подряд в течение последних 12 месяцев.

- В каких случаях поддержка не предоставляется?

- Поддержка не предоставляется в случае, если у самозанятого работника есть возможность работать удаленно.

Кроме того, данная поддержка не положена, если один из родителей работает удаленно. К примеру, если отец работает по найму удаленно, то матери, работающей по recibos verdes, поддержка не положена.

- Какова величина финансовой поддержки?

- Самозанятые работники имеют право на финансовую поддержку, соответствующую 1/3 от среднемесячного заработка, зарегистрированного в качестве базового для выплаты отчислений в SS (base de incidência contributiva) в первом квартале 2020 г., со следующими ограничениями:

минимальный лимит = 1 IAS (438,81)

Максимальный предел = 2,5 IAS (1.097,02 евро)

Домработники имеют право на финансовую поддержку, соответствующую 2/3 base de incidência contributiva.

- Как долго можно получать?

- На данный момент предумотрено, что финансовая поддержка будет предоставляться на срок, пока будут закрыты школы (с 16 по 27 марта); соответственно, оплата будет рассчитываться пропорционально количеству дней карантина. Подчеркнем, что поддержка не предоставляется в период школьных (пасхальных в данном случае) каникул, которые в этом году продлятся с 30 марта по 13 апреля. Вместе с тем, в случае детей, посещающих ясли, семейные детские сады, а также находящихся с нянями и, кроме того, детей-инвалидов, поддержка предоставляется до 9 апреля.

- Если отец работает по найму, также с правом на финансовую поддержку, а мать - по recibos verdes, могут ли они получать финансовую поддержку одновременно?

- Нет, оба родителя не могут получать финансовую поддержку одновременно; кроме того, она положена только один раз, независимо от количества детей или иждивенцев.

- Следует ли включать сумму поддержки в ежеквартальную декларацию о доходах (declaração trimestral)?

- Да, сумма полученной финансовой поддержки подлежит включению в ежеквартальную декларацию с уплатой соответствующего социального взноса.

- Что нужно делать, чтобы получить финансовую поддержку?

1) Через пароль доступа (который можно запросить немедленно) зайти в личный кабинет в Segurança Social Direta и выбрать последовательно опции Aceder em Perfil/Documentos de prova / TI - Reclamação (выбрав “Assunto” específico para Covid-19 – пока не доступен);

2) Заполнить онлайн-формуляр, который будет доступен, как ожидается, до конца марта.

Также следует зарегистрировать/изменить свой IBAN на Segurança Social Direta, поскольку выплата производится исключительно посредством банковского перевода.

Поддержка будет предоставляться автоматически по запросу самозанятого работника, если он не работает удаленно.