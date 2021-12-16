Португалия: финансовое положение семей ухудшилось из-за пандемии

Четверг, 16 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: финансовое положение семей ухудшилось из-за пандемии

28% сократили расходы на продукты питания, одежду и поездки и использовали прошлые сбережения.

Большинство (69%) португальских семей сохранили финансовое положение, аналогичное периоду до пандемии, а 3% даже улучшили его, но остальные 28% почувствовали влияние пандемического кризиса.

Это результат исследования, которое показывает, что наиболее пострадавшие домохозяйства имели средний доход и меньшее образование, многие из которых были связаны с сектором размещения и общественного питания.

Семьи, наиболее пострадавшие от пандемии, были самыми молодыми, с детьми в домашнем хозяйстве, со средним уровнем дохода, с образованием ниже высшего и работающими самозанятыми (71% по сравнению с 34% для наемных работников) или в секторе жилья и общественного питания.

Наиболее распространенной ситуацией среди португальских домохозяйств было частичное сокращение дохода, а не потеря работы или полная потеря дохода. Среди тех, кто работал до пандемии, 25% заявили, что сохранили свою работу, но с сокращением дохода, а 18% получили деньги в рамках упрощенного увольнения или поддержки самозанятых работников.

Столкнувшись с потерей дохода, вызванной пандемией, большинство семей (67%) сообщили о сокращении расходов на продукты питания, одежду, путешествия или другие потребительские товары и услуги (товары и услуги краткосрочного пользования). Это была первая мера по сдерживанию расходов ввиду уменьшения поступающих денег.

Однако португальцы также прибегали к накопленным в прошлом сбережениям или продаже ценных товаров , а также к банковским мораториям на жилищные ссуды и помощи семьи и друзей. Ухудшение финансового положения также привело к отсрочке покупки дома, автомобиля или других товаров длительного пользования.

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