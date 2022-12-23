Португалия: финансовое положение семей упало до 2008 года

В течение двух лет семьи перешли от ситуации, когда их дохода было достаточно, чтобы покрыть свои расходы, к ситуации финансового бедствия. Показатели вернулись на уровень 2008 года, отмеченного ипотечным кризисом.

Если в первом квартале 2021 года среднее домохозяйство имело финансовые возможности, эквивалентные 6,6% ВВП, то в третьем квартале этого года они стали жить в состоянии потребности в финансировании, эквивалентном 0,2% ВВП, говорится в отчете INE 23 декабря.

Шесть кварталов подряд семьи отмечают постоянное снижение своих финансовых возможностей для покрытия семейных расходов.

По данным INE, финансовые возможности семей постепенно снижались со второго квартала 2021 года «вследствие продолжающегося сокращения валовых сбережений», что было «следствием 2-процентного увеличения частного потребления, превышающего 1-процентный рост располагаемого дохода», - говорится в заявлении INE.

Данные INE показывают явное разбазаривание сбережений домохозяйств за последние два года: валовые сбережения упали на 59% в период с марта 2021 года по сентябрь этого года.

Резкое падение валовых сбережений домохозяйств в этот период вызвало разрыв в норме сбережений, которая увеличилась со значения, эквивалентного 13,43% валового располагаемого дохода (ВРД) домохозяйств в конце первого квартала 2021 г., до 5,12% в сентябре.

В настоящее время норма сбережений домохозяйств не только ниже рекордного до сих пор значения 5,15%, зафиксированного во втором квартале 2018 г., но и на самом низком уровне как минимум с 1999 г. - максимального периода наблюдений INE.