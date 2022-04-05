Португалия: финансовые атаки в Интернете становятся настоящей угрозой

Уровень мошеннических финансовых атак в Интернете подскочил на 233% в период с 2019 по 2021 год, согласно анализу 18 миллиардов глобальных банковских транзакций, проведенному португальской технологической компанией Feedzai, которая специализируется на предотвращении мошенничества.

Согласно новому отчету о финансовых преступлениях «Эпоха RiskOps», количество мошенничеств росло более быстрыми темпами, чем количество законных онлайн-транзакций.

«Цифровой образ жизни приносит в мир удобства, но он также предлагает мошенникам среду с низким уровнем риска и высокой наградой», - сказал Жайме Феррейра, вице-президент по глобальной науке о данных в Feedzai.

На цифровых развлекательных платформах, которые испытали экспоненциальный скачок в период карантина, рост мошеннических атак в период с 2019 по 2021 год составил 794%.

«Это идеальная среда для укрытия мошенников - в огромном количестве транзакций с низкой стоимостью», - пояснил Жайме Феррейра. Исполнительный директор сказал, что чем больше количество транзакций, тем больше у мошенников возможностей проверить использование украденных карт и других схем, не вызывая подозрений.

«Пришло время объединить команды и данные, чтобы предотвратить мошенничество и улучшить качество обслуживания клиентов», - считает Жайме Феррейра.

Чтобы предотвратить атаки с использованием социальной инженерии, которые являются вторыми по частоте, Feedzai предупреждает пользователей не открывать и не переходить по ссылкам, отправленным по электронной почте или SMS, обновлять свои устройства, использовать двухфакторную аутентификацию и избегать предоставления личной информации третьим лицам.