Португалия: финансовый портал не выдержал наплыва налогоплательщиков

Вторник, 02 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: финансовый портал не выдержал наплыва налогоплательщиков

В этом году срок подачи IRS впервые будет составлять 3 месяца.


На официальном сайте финансовой службы в понедельник, 1 апреля, произошли несколько технических сбоев. Причиной инцидентов стало большое количество желающих подать налоговую декларацию. Об этом сообщает издание Portugal News.

Интернет-ресурс не выдерживал наплыва пользователей и несколько раз обрушался. В течение нескольких часов он был недоступен. Сообщается, что только в первые минуты понедельника в системе пытались залогиниться 6000 пользователей.

Напомним, подача деклараций началась 1 апреля. В этом году срок подачи IRS впервые будет составлять 3 месяца (он заканчивается 30 июня), а не два, как это было в предыдущие годы. В этом году срок для причитающегося налогоплательщикам возврата по IRS (так называемых переплаченных налогов) составит 11 дней, в том случае если документ был отправлен автоматически.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья