Португалия: финансовый портал не выдержал наплыва налогоплательщиков



На официальном сайте финансовой службы в понедельник, 1 апреля, произошли несколько технических сбоев. Причиной инцидентов стало большое количество желающих подать налоговую декларацию. Об этом сообщает издание Portugal News.



Интернет-ресурс не выдерживал наплыва пользователей и несколько раз обрушался. В течение нескольких часов он был недоступен. Сообщается, что только в первые минуты понедельника в системе пытались залогиниться 6000 пользователей.



Напомним, подача деклараций началась 1 апреля. В этом году срок подачи IRS впервые будет составлять 3 месяца (он заканчивается 30 июня), а не два, как это было в предыдущие годы. В этом году срок для причитающегося налогоплательщикам возврата по IRS (так называемых переплаченных налогов) составит 11 дней, в том случае если документ был отправлен автоматически.