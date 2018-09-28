Португалия: физические упражнения - это важно

Пятница, 28 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: физические упражнения - это важно

Результаты исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликованы в журнале TheLancet.

Согласно ему, почти у половины (43,4%) взрослого населения Португалии уровень физической активности ниже того, который считается рекомендованным для здоровья.

При этом процент женщин с недостаточной физической активностью в Португалии выше (48,5%), чем мужчин (37,5%).

В свою очередь, в европейской панораме Португалия отстает от многих стран. Так, в Испании, во Франции, в Нидерландах и Швеции недостаточная физическая активность наблюдается только у 30% населения.

Также, согласно оценкам ВОЗ, по всему миру насчитывается 1,4 миллиарда человек, которые имеют недостаточный уровень физической активности, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета типа 2, слабоумия и некоторых видов рака.

В докладе также отмечается, что в период с 2001 по 2016 годы в развитии физической активности не было достигнуто большого прогресса.

Страны с самыми высокими показателями недостаточной физической активности у взрослых (более 50%) - это Кувейт, Саудовская Аравия и Ирак.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: физические упражнения - это важно

      Результаты исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликованы в журнале TheLancet.

      Подробнее

    • Иностранцы выбирают Португалию

      Информацию обнародовала газета Diário de Notícias.

      Подробнее

    • Испания: конец привилегиям и льготам

      Премьер-министр Испании анонсировал проведение конституционной реформы.

      Подробнее

    • ЕС поддержит Мадрид по статусу Гибралтара


      ЕС окажет «полную поддержку» Мадриду в переговорах с Лондоном по Гибралтару.

      Подробнее

    • Италия: школа без смартфонов

      В Италии появилась первая школа, «свободная от смартфонов».

      Подробнее

    • Итальянцы поддерживают деятельность правительства


      Деятельность правительства Италии положительно оценивают 62% граждан.

      Подробнее

    • WhatsApp стал самым популярным мессенджером

      Мессенджеры стали самой популярной функцией в смартфонах россиян.

      Подробнее

    • Первый в мире поезд на водородном топливе

      В Германии начал курсировать первый в мире поезд на водородном топливе.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья