Португалия: физические упражнения - это важно

Согласно ему, почти у половины (43,4%) взрослого населения Португалии уровень физической активности ниже того, который считается рекомендованным для здоровья.

При этом процент женщин с недостаточной физической активностью в Португалии выше (48,5%), чем мужчин (37,5%).

В свою очередь, в европейской панораме Португалия отстает от многих стран. Так, в Испании, во Франции, в Нидерландах и Швеции недостаточная физическая активность наблюдается только у 30% населения.

Также, согласно оценкам ВОЗ, по всему миру насчитывается 1,4 миллиарда человек, которые имеют недостаточный уровень физической активности, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета типа 2, слабоумия и некоторых видов рака.

В докладе также отмечается, что в период с 2001 по 2016 годы в развитии физической активности не было достигнуто большого прогресса.

Страны с самыми высокими показателями недостаточной физической активности у взрослых (более 50%) - это Кувейт, Саудовская Аравия и Ирак.