Португалия: Fnac ищет творчески одаренных
У Fnac есть 60 тысяч евро для шести новых талантов в разных областях, от музыки до видеоигр.
Призовые почти в десять раз превышают суммы наград в предыдущих подобных конкурсах.
Fnac ищет «неизвестных молодых креативщиков», проживающих в Португалии (или португальцев, проживающих за границей).
Fnac хочет открывать национальные таланты и помогать людям с творческим потенциалом начать карьеру в писательстве, фотографии, музыке, иллюстрации, кино или видеоиграх.
В конкурсе «Новые таланты» предусмотрены десять тысяч евро для победителя в каждой из этих категорий.
Регистрация бесплатна и открыта для «неизвестных творческих молодых людей», проживающих в Португалии (или португальцев, проживающих за границей) и старше 18 лет.
Конкурсный проект должен быть оригинальным и не мог быть представлен на рассмотрение другим жюри.
Заявки принимаются до 30 апреля. С полным регламентом и членами жюри для каждой области можно ознакомиться на веб-сайте Fnac.