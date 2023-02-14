Португалия: Fnac ищет творчески одаренных

Призовые почти в десять раз превышают суммы наград в предыдущих подобных конкурсах.

Fnac ищет «неизвестных молодых креативщиков», проживающих в Португалии (или португальцев, проживающих за границей).

Fnac хочет открывать национальные таланты и помогать людям с творческим потенциалом начать карьеру в писательстве, фотографии, музыке, иллюстрации, кино или видеоиграх.

В конкурсе «Новые таланты» предусмотрены десять тысяч евро для победителя в каждой из этих категорий.

Регистрация бесплатна и открыта для «неизвестных творческих молодых людей», проживающих в Португалии (или португальцев, проживающих за границей) и старше 18 лет.

Конкурсный проект должен быть оригинальным и не мог быть представлен на рассмотрение другим жюри.

Заявки принимаются до 30 апреля. С полным регламентом и членами жюри для каждой области можно ознакомиться на веб-сайте Fnac.