Португалия: фонд Гульбенкяна учредил новую премию

Лиссабонский Фонд Галуста Гюльбенкяна объявил о создании новой Премии в размере 1 миллион евро, которая будет присуждаться ежегодно, начиная с 2020 года.

Объявление о новой премии на этой неделе было сделано президентом фонда Изабель Мота во время церемонии вручения премии Гюльбенкяна в 2019 году, которая состоялась в 150-летие со дня рождения его основателя Галуста Саркиса Гульбенкяна.

Новая премия имеет объявленную цель "поощрения появления новых идей, которые способствуют улучшению будущего человечества".

Первая из них, в 2020 году, должна быть за достижения в борьбе с изменением климата, которую фонд считает самой большой проблемой, стоящей перед человечеством, и той, в которой действия являются наиболее неотложными, пишет ТАСС.