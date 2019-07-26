Португалия: фонд Гульбенкяна учредил новую премию
Фонд Гульбенкяна учредил новую премию в размере 1 млн евро, которой будут награждаться люди, работающие во благо всего человечества.
Лиссабонский Фонд Галуста Гюльбенкяна объявил о создании новой Премии в размере 1 миллион евро, которая будет присуждаться ежегодно, начиная с 2020 года.
Объявление о новой премии на этой неделе было сделано президентом фонда Изабель Мота во время церемонии вручения премии Гюльбенкяна в 2019 году, которая состоялась в 150-летие со дня рождения его основателя Галуста Саркиса Гульбенкяна.
Новая премия имеет объявленную цель "поощрения появления новых идей, которые способствуют улучшению будущего человечества".
Первая из них, в 2020 году, должна быть за достижения в борьбе с изменением климата, которую фонд считает самой большой проблемой, стоящей перед человечеством, и той, в которой действия являются наиболее неотложными, пишет ТАСС.