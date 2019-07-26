Португалия: фонд Гульбенкяна учредил новую премию

Пятница, 26 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: фонд Гульбенкяна учредил новую премию

Фонд Гульбенкяна учредил новую премию в размере 1 млн евро, которой будут награждаться люди, работающие во благо всего человечества.

Лиссабонский Фонд Галуста Гюльбенкяна объявил о создании новой Премии в размере 1 миллион евро, которая будет присуждаться ежегодно, начиная с 2020 года.

Объявление о новой премии на этой неделе было сделано президентом фонда Изабель Мота во время церемонии вручения премии Гюльбенкяна в 2019 году, которая состоялась в 150-летие со дня рождения его основателя Галуста Саркиса Гульбенкяна.

Новая премия имеет объявленную цель "поощрения появления новых идей, которые способствуют улучшению будущего человечества".

Первая из них, в 2020 году, должна быть за достижения в борьбе с изменением климата, которую фонд считает самой большой проблемой, стоящей перед человечеством, и той, в которой действия являются наиболее неотложными, пишет ТАСС.

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