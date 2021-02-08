Португалия: Forbes советует читателям посетить винный регион Дору
Престижное издание поместило долину Дору в список восьми направлений, которые стоит посетить в 2021 году.
Даже во время пандемии Португалия продолжает приобретать известность за рубежом. По мнению журнала Forbes, в этом году винный регион Дору вошел в число восьми направлений, которые нельзя пропустить любителям вина.
Североамериканский журнал описывает Дору как один из старейших разграниченных винных регионов мира, достойный «обязательного посещения».
Незабываемый пейзаж, круизы по погребам вин и портвейнов - вот некоторые из причин, по которым журнал включил винный регион Дору в свой эксклюзивный список.
Франция, Словения, Испания, США, Южная Африка, Италия и Австралия также входят в этот список направлений, которые нельзя пропустить в 2021 году.
Откройте для себя все восемь направлений, выбранных Forbes.
1. Деревня Сент-Эмильон в Бордо - Франция.
2. Марибор - Словения.
3. Винный регион Дору - Португалия.
4. Горная деревня Рупит (Каталония) - Испания.
5. Напа - Калифорния.
6 Винные угодья Франшхука - ЮАР.
7. Пьемонт - Италия.
8. Южная Австралия.