Португалия: Forbes выбирает Брагу и Алгарве

Список объединяет «наиболее гостеприимные и привлекательные места для новых проектов и инвестиций», и, согласно американскому журналу, Брага находится «на подиуме европейских городов с лучшим качеством жизни», что подчеркивается важным присутствием в регионе таких международных компаний, как Philips, Bosch и Continental, стартапов и высокотехнологичных компаний.

Регион Алгарве также является одним из самых привлекательных мест для проживания американцев. По мнению журнала, он идеально подходит как для семей, так и для рабочих мигрантов. По словам Forbes, в Алгарве «проживает чуть менее полумиллиона человек, здесь одна из самых низких плотностей населения в Европе, одни из самых красивых пляжей и более 330 солнечных дней в году».

Помимо регионов Португалии, в рейтинг включены такие города, как Мадрид (Испания), Брайтон (Великобритания), Гамбург (Германия), Афины (Греция), Брест-Терре-Осеан (Бретань, Франция) и Брюссель (Бельгия).

Рейтинг был составлен на основе несколько критериев, включая наличие международных школ, качество жизни, систему здравоохранения, качество интернета, близость аэропорта с международными рейсами, стоимость проживания, активность сообщества и низкий уровень преступности.