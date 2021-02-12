Португалия: «Формула-1» подтверждает возвращение в Алгарве
Комиссия «Формулы-1» объявила о включении Португалии в чемпионат мира 2021 года.
Возвращение в Портимао состоится 2 мая, после Гран-при Италии (16 и 18 апреля) и перед Гран-при Испании (7 и 9 мая).
«”Формула 1” намерена заполнить место в календаре гонкой в Портимао, Португалия, в ранее определенные даты. Окончательное соглашение все еще подлежит подписанию с промоутером», - говорится в заявлении комиссии.
Напомним, что в прошлом году, в октябре, Гран-при Португалии возобновился после 24-летнего перерыва.
Льюис Хэмилтон из команды Mercedes одержал на португальской земле 92-ю победу, установив новый рекорд.