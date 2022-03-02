Португалия: фотографии Стэнли Кубрика на выставке в Кашкайше

«Через другой объектив - фотографии Стэнли Кубрика» - так называется выставка, которая познакомит вас с другой стороной творчества знаменитого кинорежиссера.

Всего в Культурном центре Кашкайша выставлено 130 фотографий, некоторые из них никогда ранее не публиковались.

Стэнли Кубрик увековечил свое имя такими фильмами, как «Сияние», «Заводной апельсин», «2001: Космическая одиссея» и другими.

Но до режиссерской карьеры он был фоторепортером американского журнала Look. Поэтому помимо фотографий на выставке представлен 41 номер журнала.

Выставка, организованная Шоном Коркораном и Дональдом Альбрехтом из архивов Музея города Нью-Йорка, представляет публике часть фотографического портфолио Стэнли Кубрика .

Стэнли Кубрик присоединился к журналу Look в очень юном возрасте, всего в 17 лет. В течение пяти лет (1945-1950) он работал в журнале, участвуя в процессе создания искусства в коллективной среде. Американец ушел из журнала в 22 года, позже начав снимать короткометражки.

На выставке «Через другой объектив - фотографии Стэнли Кубрика» публике предлагается посетить три зала на 1 этаже Культурного центра Кашкайша.



Выставка открыта для публики до 22 мая.