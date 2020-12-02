Португалия: Фотовыставка "Плакаты войны и Победы"

Посольство России и Представительство Россотрудничества в Португалии приглашают посетить фотовыставку "Плакаты войны и Победы", посвященную 75-летию окончания 2 мировой войны, которая пройдет в Культурном центре Кашкайш со 2 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Экспозиция познакомит посетителей с военными плакатами СССР, США и Великобритании, относящимися к начальному периоду 2 мировой войны, а также с образцами манипулирования массовым сознанием пропагандистскими машинами стран оси Берлин - Рим - Токио. Имеющиеся на экспонатах QR-коды предоставят гостям экспозиции возможность познакомиться в онлайн-формате с большим количеством военных плакатов того времени.

Фотовыставку также можно посетить онлайн по ссылке: https://online.fliphtml5.com/avio/xiqp/#p=1