Португалия: французские туристы тратят больше, чем британцы

Понедельник, 16 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: французские туристы тратят больше, чем британцы

В прошлом году французы оставили в Португалии 1551 млн евро, а британцы - 1202 млн, переместившись на вторую позицию.

Соединенное Королевство традиционно было крупнейшим источником туристического рынка Португалии и главным источником дохода. Но после пандемии эту позицию заняли французы. При этом с 1996 года и до пандемии Франция опережала Великобританию в этой гонке всего два раза.

За первые пять месяцев 2021 года, по данным Banco de Portugal, французы потратили 344 млн евро против 243 млн у британцев. Выход Великобритании из ЕС и ограничения на поездки, продиктованные пандемией, могут быть причиной этого изменения.

Четыре ключевых рынка, в которые, помимо Великобритании и Франции, входят Германия и Испания, принесли Португалии 985 миллионов евро выручки за первые пять месяцев этого года, или более половины от общей суммы (58%).

В июне туризм продолжил восстанавливаться по сравнению с прошлым годом, но находится примерно на половине прежнего уровня. Согласно данным Национального института статистики (INE), по сравнению с июнем 2019 года количество гостей сократилось на 50,1%, а количество ночевок - на 52,6%.

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