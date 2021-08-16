Португалия: французские туристы тратят больше, чем британцы

Соединенное Королевство традиционно было крупнейшим источником туристического рынка Португалии и главным источником дохода. Но после пандемии эту позицию заняли французы. При этом с 1996 года и до пандемии Франция опережала Великобританию в этой гонке всего два раза.

За первые пять месяцев 2021 года, по данным Banco de Portugal, французы потратили 344 млн евро против 243 млн у британцев. Выход Великобритании из ЕС и ограничения на поездки, продиктованные пандемией, могут быть причиной этого изменения.

Четыре ключевых рынка, в которые, помимо Великобритании и Франции, входят Германия и Испания, принесли Португалии 985 миллионов евро выручки за первые пять месяцев этого года, или более половины от общей суммы (58%).

В июне туризм продолжил восстанавливаться по сравнению с прошлым годом, но находится примерно на половине прежнего уровня. Согласно данным Национального института статистики (INE), по сравнению с июнем 2019 года количество гостей сократилось на 50,1%, а количество ночевок - на 52,6%.