Португалия: французских туристов больше, чем испанских

Количество мест для размещения туристов в Португалии продолжает превышать показатели, зарегистрированные до пандемии. В мае страна приняла в общей сложности 2,8 миллиона гостей и 7,1 миллиона ночевок.

Количество ночевок испанских туристов в Португалии в мае сократилось на 3% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, в результате чего Испания потеряла представительство среди основных выездных рынков до 6,4% и уступила место Франции (доля 10%).

Данные включены в оперативную статистику Национального института статистики (INE) по туристической активности в мае.

В целом на сектор размещения туристов в пятом месяце года пришлось 2,8 миллиона гостей и 7,1 миллиона ночевок, что отражает увеличение на 12,1% и 10% соответственно по сравнению с маем 2022 года.

По сравнению с тем же месяцем 2019 года количество гостей увеличилось на 8,2%, количество ночевок увеличилось на 9% (+10,2% у резидентов и +8,6% у нерезидентов), что представляет собой замедление по сравнению с ростом, зарегистрированным в апреле.

По данным INE, во всех регионах зафиксирован рост количества ночевок. С 27,7% ночевок Алгарве снова превзошел Большой Лиссабон (26,9%), за ним следует Север (17,2%).

Однако по сравнению с маем 2019 года ночевки у жителей увеличились во всех регионах - особенно на Севере (+22,8%), Мадейре (+21,5%) и Азорских островах (+12,7%), но меньше всего в Алгарве (-0,7%).