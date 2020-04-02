Португалия: Франсиско Соарес дисквалифицирован на три матча еврокубков

Встреча "Порту" - "Байер" прошла 27 февраля в Португалии и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, прошедших в следующий раунд. В первом матче "Байер" переиграл соперников со счетом 2:1, пишет РИА Новости.

Соарес получил прямую красную карточку на 85-й минуте матча, его действия были расценены УЕФА как умышленная грубость с целью нанести травму игроку соперника. Наказание бразильский футболист будет отбывать уже в новом сезоне.

Кроме того, португальский клуб оштрафован по итогам двух матчей с "Байером" на общую сумму 63 тысячи евро за задержку стартового свистка в первой встрече (35 тысяч), а также за блокировку лестничных проходов и неподобающее поведение команды (шесть желтых карточек и одно удаление) в ответной игре.