Португалия: Франсиско Соарес дисквалифицирован на три матча еврокубков

Четверг, 02 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: Франсиско Соарес дисквалифицирован на три матча еврокубков

Футболист португальского "Порту" Франсиско Соарес дисквалифицирован на три матча еврокубков.

Встреча "Порту" - "Байер" прошла 27 февраля в Португалии и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, прошедших в следующий раунд. В первом матче "Байер" переиграл соперников со счетом 2:1, пишет РИА Новости.

Соарес получил прямую красную карточку на 85-й минуте матча, его действия были расценены УЕФА как умышленная грубость с целью нанести травму игроку соперника. Наказание бразильский футболист будет отбывать уже в новом сезоне.

Кроме того, португальский клуб оштрафован по итогам двух матчей с "Байером" на общую сумму 63 тысячи евро за задержку стартового свистка в первой встрече (35 тысяч), а также за блокировку лестничных проходов и неподобающее поведение команды (шесть желтых карточек и одно удаление) в ответной игре.

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