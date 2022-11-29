Португалия: Фуншал не отказывается от рождественских огней

Огни будут включены с 1 декабря в Фуншале, ознаменовав начало празднования Рождества и Нового года, сообщил Региональный секретариат по туризму и культуре Мадейры.

Рождественские огни будут освещать центр и окрестности Фуншала в период с 1 декабря по 8 января, говорится в сообщении регионального секретариата.

Площадь CR7 «будет улучшена, предлагая больше места для рассматривания украшений», а на площади Праса-ду-Пово будет установлена ​​30-метровая рождественская елка, «которая работает как фотобудка».

На пирсе Фуншала туннель с электронной анимацией пригласит посетителей на «прогулку по воде к ангелу, стоящему в конце пирса».

С другой стороны, некоторые пространства в городе будут иметь различные интерактивные технологии, а именно дополненную реальность, которая «через мобильное приложение будет представлять анимированные рождественские фигурки, синхронизированные с музыкой».

В некоторых локациях также будут внедрены сенсорные технологии, которые запускают различные анимации освещения при наличии или проходе людей.

В этом году праздничные огни будут включаться в 18:00 и выключается в 1:00 в большинстве дней, в отличие от предыдущих лет, когда они обычно закрывались в 2:00.

Однако есть исключения для 23, 24 и 31 декабря, когда освещение выключается в 6:00, а 25 и 30 декабря - в 4:00.

Региональный секретариат по туризму ссылается на то, что он уже несколько лет оптимизирует энергопотребление, указывая на то, что счета за электроэнергию, потребляемую рождественскими огнями в столице Мадейры, сократились примерно на 70% за 10 лет.

Это достигается за счет использования энергосберегающих технологий, а само количество объектов только увеличивается.

Mercadinho de Natal, устанавливаемый каждый год на центральной площади Avenida Arriaga, также будет работать с 1 декабря по 8 января.