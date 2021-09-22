Португалия: Фуншал, Силвеш и Сантарен - любимые направления на осенние каникулы

Фуншал, Силвеш или Сантарен, по данным Airbnb, а также небольшие города, такие как Рабо-де-Пейше, Вила-Прайя-де-Анкора или Ангра-ду-Эроижму, находятся в верхней части списка вариантов.

В то время как в 2019 году путешественники больше делали ставки на более крупные города, осенью 2021 года интерес сместился в сторону средних городов.

Согласно исследованию, проведенному на платформе Airbnb, малые и средние города начали представлять себя как крупную ставку для осенних поездок.

«Идеальное сочетание преимуществ столицы (культура, гастрономия, развлечения, история и т. д.) сочетаются со спокойствием, предлагаемым местами с более медленным темпом жизни», - говорят аналитики.

Повуа-де-Варзим, Эшпозенде, Ламего и Эрисейра также входят в список десяти самых популярных направлений для следующего отпуска.