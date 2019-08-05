Португалия: футболист Роналду назвал любимый фильм

«У меня много любимых фильмов, но больше всего мне нравится документальное кино. Наверное, (из художественных фильмов) «Молчание ягнят» — мой любимый», — цитирует его Soccer.com.

При этом 34-летний игрок заметил, что если бы не был футболистом, то стал бы актером или моделью, передает iz.ru.

«Сложно сказать, скорее всего актером, но не уверен, что у меня есть талант. Но всегда говорю, что если много работать, то можно достичь всего», — добавил Роналду.

Форвард ранее встретился на боксерском ринге с нападающим французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймаром во время съемок рекламного ролика для португальской телекоммуникационной компании MEO.

Ранее в июле издание The Hollywood Reporter поместило персонажа Ганнибала Лектера в исполнении Энтони Хопкинса («Молчание ягнят», «Ганнибал», «Красный дракон») на второе место рейтинга главных антигероев из фильмов всех времен и народов.