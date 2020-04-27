Португалия: футболист "Спортинга" переболел коронавирусом

Понедельник, 27 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: футболист

Один из футболистов лиссабонского "Спортинга" переболел коронавирусом.

Имя игрока не называется. В пятницу "Спортинг" объявил, что все игроки команды сдали тесты на возможный иммунитет к коронавирусу, пишет РИА Новости.

"Был положительный тест на Ig G (иммуноглобулины G - антитела) с отрицательным результатом на Ig M (иммуноглобулины M - антитела), что указывает на вероятно приобретенный иммунитет у этого спортсмена. Следует отметить, что у спортсмена никогда не было никаких симптомов", - говорится в заявлении на сайте "Спортинга".

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