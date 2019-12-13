Португалия: футболисты "Порту" обыграли "Фейенорд"

Пятница, 13 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: футболисты

Португальский "Порту" на своем поле победил голландский "Фейенорд" в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы.

Встреча группы G, состоявшаяся в четверг в Порту, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Луис Диас (14-я минута) и Тикиньо Соарес (34), еще один мяч в воротах "Фейенорда" оказался после автогола Тайрелла Маласиа (16). У проигравших голы забили Эрик Боттегин (19) и Сэм Ларссон (22).

В другом матче данной группы шотландский "Рейнджерс" дома сыграл вничью со швейцарским "Янг Бойз" - 1:1, пишет РИА Новости.

"Порту" набрал 10 очков и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, "Рейнджерс" (9) занял второе место и также продолжит борьбу в турнире. "Янг Бойз" (8) стал третьим, "Фейенорд" (5) - четвертым.

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