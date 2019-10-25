Португалия: футболисты «Реала» не хотят возвращения Жозе Моуринью

Как сообщает AS, футболисты «Реала» прилагают все усилия во время матчей, чтобы добиваться результата и тем самым избежать увольнения нынешнего наставника команды Зинедина Зидана, на месте которого президент клуба Флорентино Перес видит именно Моуринью, пишет russian.rt.com.

Отмечается, что против приглашения португальского специалиста выступают те футболисты, которые играли под его руководством в период с 2010 по 2013 год, в частности речь идёт о Серхио Рамосе, Марсело, Кариме Бензема, Рафаэле Варане, Луке Модриче, Начо и Каземиро.

С декабря 2018 года португалец находится без работы после увольнения из английского «Манчестер Юнайтед».