Португалия: футболисты «Реала» устали от эгоизма Роналду

Отмечается, что главным недругом Роналду стал полузащитник Иско. Его поддержали Серхио Рамос, Маркос Асенсио, Дани Себальос и Лукас Васкес.

После 17 матчей чемпионата Испании нынешнего сезона «Реал» с 32 очками занимает в таблице четвертое место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 16 очков. 32-летний Роналду записал на свой счет четыре гола, нанеся 84 удара по воротам соперника.

Кроме того, в клубе недовольны слухами о возможном уходе Роналду. Наибольшую заинтересованность в услугах нападающего проявляет французский ПСЖ.

Роналду выступает в «Реале» с 2009 года. За это время он дважды становился чемпионом Испании, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны и трижды побеждал в Лиге чемпионов. 7 декабря португалец был признан лучшим футболистом 2017 года, он выиграл пятый «Золотой мяч» в карьере, сравнявшись по этому показателю с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.