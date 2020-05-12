Португалия: футболисты "Витории Гимарайнш" заразились коронавирусом

Вторник, 12 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: футболисты

Трое футболистов португальского клуба "Витория Гимарайнш" сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на официальном сайте команды.

Как отмечается, случаи заражения были выявлены после общекомандного тестирования на коронавирус, проведенного 8 мая, пишет РИА Новости.

Игроки, фамилии которых не называются, в настоящее время находятся на самоизоляции, их здоровью ничего не угрожает, болезнь проходит в легкой и бессимптомной форме.

Случаи заражения коронавирусом в "Витории" стали первыми в португальской лиге с начала пандемии. Ранее власти выдали разрешение на возобновление сезона в Португалии, прерванного в марте, с 30 мая.

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