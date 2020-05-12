Португалия: футболисты "Витории Гимарайнш" заразились коронавирусом
Трое футболистов португальского клуба "Витория Гимарайнш" сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается, случаи заражения были выявлены после общекомандного тестирования на коронавирус, проведенного 8 мая, пишет РИА Новости.
Игроки, фамилии которых не называются, в настоящее время находятся на самоизоляции, их здоровью ничего не угрожает, болезнь проходит в легкой и бессимптомной форме.
Случаи заражения коронавирусом в "Витории" стали первыми в португальской лиге с начала пандемии. Ранее власти выдали разрешение на возобновление сезона в Португалии, прерванного в марте, с 30 мая.