Португалия: Galo de Barcelos признан торговой маркой

В заявлении муниципалитета говорится, что решение суда по интеллектуальной собственности «имеет чрезвычайно важное значение для сохранения и защиты творческой и интеллектуальной собственности ремесленников, связанных с территорией Барселуша».

«Регистрация дает мэрии Барселуша как владельцу марки право препятствовать использованию третьими сторонами любого аналогичного знака в продуктах или услугах, чтобы избежать путаницы среди потребителей», - добавляет он.

Galo de Barcelos описывается как фигура «черного петуха с желтым клювом и красным гребнем, тело которого раскрашено цветочными элементами разных ярких цветов, с преобладанием красного, с декоративными элементами, типичными для керамических изделий ручной работы Барселуша».

«Один из главных и наиболее значимых символов Португалии теперь находится под защитой», - подчеркивается в заявлении муниципалитета.