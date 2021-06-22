Португалия: Galo de Barcelos признан торговой маркой

Вторник, 22 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалия: Galo de Barcelos признан торговой маркой

«Петух Барселуша» стал национальным товарным знаком, зарегистрированным муниципалитетом Барселуша.

В заявлении муниципалитета говорится, что решение суда по интеллектуальной собственности «имеет чрезвычайно важное значение для сохранения и защиты творческой и интеллектуальной собственности ремесленников, связанных с территорией Барселуша».

«Регистрация дает мэрии Барселуша как владельцу марки право препятствовать использованию третьими сторонами любого аналогичного знака в продуктах или услугах, чтобы избежать путаницы среди потребителей», - добавляет он.

Galo de Barcelos описывается как фигура «черного петуха с желтым клювом и красным гребнем, тело которого раскрашено цветочными элементами разных ярких цветов, с преобладанием красного, с декоративными элементами, типичными для керамических изделий ручной работы Барселуша».

«Один из главных и наиболее значимых символов Португалии теперь находится под защитой», - подчеркивается в заявлении муниципалитета.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)