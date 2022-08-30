Португалия: Galp повысит цены на газ

«Новая цена отражает увеличение соответствующей стоимости приобретения в соответствии с изменением цены этого продукта на международном рынке», - сообщает компания.

«Указанное увеличение составит около восьми евро для наиболее представительной группы клиентов Galp», - говорит компания в сообщении для клиентов и добавляет, что она обновит цены на природный газ с 1 октября.

24 августа Galp объявил, что он также повысит цены на природный газ в октябре до «значения, которое будет указано в ближайшее время», указав на «волатильность» и повышение стоимости в качестве причин для обновления.

Это объявление было сделано после того, как EDP Comercial сообщило, что повысит цену на газ для семей в среднем на 30 евро в месяц, плюс сборы и налоги, начиная с октября, в связи с ростом цен на международных рынках.

В июле цены также обновились, увеличившись на 3,3%. Так, по состоянию на прошлый месяц счет пары без детей с годовым потреблением 138 м3 увеличился на 0,33 евро, а для пары с двумя детьми (годовое потребление 292 м3) средний рост составляет 0,70 евро. По данным ERSE, в октябре в первом случае наблюдается рост на 0,48 евро, а во втором - в среднем на 0,87 евро по сравнению с сентябрем.

На следующий день после объявления EDP правительство объявило, что предложит снять существующие правовые ограничения, чтобы разрешить доступ к регулируемому рынку для семей и малого бизнеса.

«Правительство решило, что оно предложит снять существующие правовые ограничения, чтобы предоставить семьям и малым предприятиям доступ к регулируемому рынку природного газа, - заявил министр окружающей среды Дуарте Кордейро.

По словам чиновника, мера распространяется на 1,5 млн клиентов.